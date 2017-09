Eigen doelpunt Jong Achilles'29 helpt MSC aan gelijkspel

MSC speelt gelijk (foto: RTV Drenthe/Dennis Weitering)

VOETBAL - In de zondaghoofdklasse A heeft MSC vanmiddag in Groesbeek met 1-1 gelijk gespeeld tegen Jong Achilles'29.

Geschreven door Karin Mulder

Gioney Capello scoorde in de negende minuut de 1-0, waardoor de Achillianen op voorsprong kwamen. Tien minuten later was het opnieuw raak voor Achilles. Nu was het Patrick Fini. Hij passeerde z'n eigen doelman Desney Rooyendijk. En zo eindigde de wedstrijd in 1-1.



MSC staat na drie wedstrijden op de negende plaats. Achilles 1894 uit Assen is koploper. Zij wonnen gisteren met 3-1 van vv Heerenveen.