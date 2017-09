Snelle goals helpen Ruinen ronde verder

Snelle goals helpen Ruinen ronde verder (foto: Ger Hensen/ RTV Drenthe)

VOETBAL - Ruinen geeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de districtsbeker. Op eigen veld werd de laatste en beslissende groepswedstrijd tegen Havelte succesvol afgesloten: 2-0.

Geschreven door Ger Hensen

Ruinen, dat afgezakt is naar de vierde klasse, had net als Havelte de eerste twee duels in de poule gewonnen. Op basis van een veel beter doelsaldo was een gelijkspel voor de thuisploeg in de onderlinge confrontatie voldoende om het bekeravontuur te verlengen. De koploper in de groep ging niettemin voor de volle buit.



Jurjen Kleiker gevierde man

Nadat Havelte de eerste kans van de wedstrijd onbenut had gelaten, nam Ruinen snel alle spanning weg door twee keer te scoren. Jurjen Kleiker was in beide gevallen de gevierde man. Die klappen kwam Havelte voor rust niet meer te boven. Het restant van de eerste helft kon ook schriftelijk worden afgedaan, aangezien Ruinen zich wel tevreden stelde met de marge en een versnelling lager ging voetballen.



Havelte, dat naar de derde klasse is gepromoveerd, begon met hernieuwde energie aan het tweede bedrijf. De paal stond vijf minuten na de pauze de aansluitingstreffer in de weg. Ruinen probeerde daarna weer de regie over de wedstrijd in handen te krijgen, maar dat lukte slechts bij vlagen. Omdat Havelte slordig omsprong met enkele kansjes, bleef de 2-0 voorsprong toch intact.