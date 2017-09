PvdA Drenthe: Alternatieve locatie voor transferium onderzoeken

DE PUNT - PvdA Drenthe wil weten of het beoogde transferium bij De Punt mogelijk ook aangelegd kan worden op de plek van scheepswerf Beuving ten westen van de a28.

De scheepswerf is begin deze week te koop komen te staan, en Natuurplatform Drentsche Aa pleitte er al voor om het nieuw aan te leggen transferium daar te realiseren in plaats van aan de oostkant tussen de A28 en de afrit Eelde.De PvdA wil nu weten van het College van Gedeputeerde Staten of het transferium bij De Punt mogelijk op deze plek kan worden aangelegd. Hiervoor wil de partij onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van dit plan.Eerder zei de provincie in een reactie dat de scheepswerf in De Punt geen optie is als het gaat om een transferium. "De locaties ten westen van de snelweg zijn jaren geleden al onderzocht en afgevallen", liet een woordvoerder van de provincie toen weten. "Bussen hebben vanaf de N34 en A28 een te lange reistijd, waardoor het openbaar vervoer geen alternatief meer is voor de auto."