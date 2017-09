Inwoners van Midden-Drenthe moeten nog beter afval scheiden door stickeractie

Een van de PMD-containers die gestickerd moet worden (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

BEILEN - Het gaat al goed, maar kan nóg beter, vindt de gemeente. Inwoners van Midden-Drenthe krijgen daarom binnenkort een sticker op hun container over het beter scheiden van hun afval.

Geschreven door Robbert Oosting

De komende weken gaat de gemeente op pad om alle PMD-containers in Midden-Drenthe te bestickeren.



Positieve insteek

"De inwoners scheiden heel goed hun afval, maar we merken dat er bij een deel nog onbekendheid is van wat mag er wel en wat er niet in mag", vertelt wethouder Gert-Jan Bent. "We willen geen afgekeurde vuilniswagenladingen hebben, want dat kost geld. Dus zeggen wij: we willen positief de mensen stimuleren om zo de sticker erop te krijgen."



Op de sticker staat precies wat wel en wat niet in de PMD-container mag.



Geld

"Deze actie kost een euro per burger", vertelt Bent. Volgens hem geen probleem, want uiteindelijk moet de actie geld opleveren door beter gescheiden afval. Als plastic, metaal en drankkartons op een juiste manier worden ingezameld wordt het volgens de wethouder bij afvalverwerkers niet gezien als afval, maar als grondstof. "Grondstoffen leveren geld op, afval kost geld", vertelt Bent.



Sinds de komst van de nieuwe PMD-container vorig jaar is Midden-Drenthe van 260 kilo restafval al teruggegaan naar 147 kilo restafval per huishouden. Het doel is om richting de 100 kilo restafval te gaan.