Veldrijder Jens Dekker sukkelt nog altijd met gezondheid

Veldrijder Jens Dekker sukkelt nog altijd met zijn gezondheid (foto: familie Dekker)

VELDRIJDEN - Het is nog onzeker of veldrijder Jens Dekker (18) uit Fluitenberg over twee weken aan de start staat van de Superprestige veldrit van Gieten. De oud-wereldkampioen bij de junioren sukkelt al een jaar met z'n gezondheid.

Geschreven door Karin Mulder

Vandaag tijdens de openingswedstrijd van het seizoen in het Zwitserse Baden reed Dekker dan ook moeizame wedstrijd. Hij eindigde tussen de elite-renners op de 25e plaats. Op het natte en glibberige parcours gleed hij een paar keer onderuit, waardoor hij problemen kreeg met zijn schoen.



Ook fysiek liep het moeizaam. Tijdens wedstrijden kan Dekker niet echt diep gaan en heeft hij ademhalingsproblemen. De oorzaak is nog niet gevonden. Over enkele weken moet Dekker zich melden bij een maag-darm-specialist om te kijken of de oorzaak achterhaald kan worden.



De overwinning in Baden ging, net als vorig jaar, naar Klaas Vantornhout.