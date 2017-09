33 Drentse clubs door in beker: drie hoofdklassers stromen in

VOETBAL - In het amateurvoetbal, vanaf de eerste klasse, stond dit weekend de laatste speelronde in de poulefase van de noordelijke districtsbeker op het programma. Meest opvallende uitslag was toch wel de 3-0 bij Beilen - FC Assen, waardoor de zondagtweedeklasser de kersverse eersteklasser uitschakelde. SVBO, Hoogeveen zondag, vv Emmen, Dalen en Annen kenden weinig problemen om een ronde verder te komen.

Groep 1 (1e en 2e-klasser, zaterdag en zondag: nummers 1 en 2 naar knockoutfase)

Groep 2 (zaterdagclubs 3e klasse en lager: alleen poulewinnaar door naar knockoutfase)

Groep 3, zondagclubs (derde klasse en lager. Alleen de winnaar van de poule bekert verder)

Witteveense Boys plaatste zich met de hakken over de sloot. SV Pesse kwam op doelsaldo één treffer te kort. De 8-1 zege op DOS'63 was net niet toereikend. Ook pech voor DSC'65. De club uit Dalerpeel miste op één goal na de volgende ronde. SVV'04 profiteerde dankbaar. Ook Sweel werd poulewinnar op doelsaldo. Het team van trainer Ruud Jalving eindigde op plus 12, terwijl het KSC van Johan Hollen op plus 8 uitkwam.Deze 33 Drentse clubs komen binnenkort in de koker voor de loting van de eerste knockoutronde: vv Emmen, Alcides, SVBO, DZOH, FC Meppel, Beilen, Gomos, Drenthina, VKW, Hoogeveen (zon), De Weide, Hoogeveen (zat), FC Zuidlaren (zat), HZVV 2, SVN'69, Fit Boys, SC Angelslo, SC Elim, Achilles 1894 (zat), Nieuw Roden, Annen, Dalen, CEC, Twedo, Witteveense Boys, Titan, SVV'04, VAKO, Sweel (zon), Ruinen, WKE'16, HOC en Wacker.Ook stromen in de komende ronde de drie Drentse hoofdklassers in: HZVV, MSC en Achilles 1894 zondag. Dus in totaal zijn nog 36 Drentse clubs in de race.Hieronder alle uitslagen en eindstanden in alle poules met Drentse clubs (de vetgedrukte clubs gaan door):zat. MVV'29 - Gramsbergen 2-5zat. Germanicus - ASC'62 0-3stand:3. Gramsbergen 3-3 (7-7)4. Germanicus 3-3 (2-5)zat. TVC'28 - FC Klazienaveen 6-0zon. vv Emmen - SC Erica 3-1stand:3. SC Erica 3-3 (3-7)4. FC Klazienaveen 3-0 (1-10)zat. DESZ - Ruinerwold 5-1zat. WVF - Alcides 0-6stand:3. WVF 3-4 (1-6)4. Ruinerwold 3-0 (1-14)zat. VEV'67 - FC Grootegast 3-1zat. Peize - Pelikaan S. 0-1stand:3. Peize 3-3 (4-6)4. FC Grootegast 3-0 (3-11)zat. SDC'12 - DZOH 2-2zon. SVBO - Raptim 8-1stand:3. SDC'12 3-3 (5-5)4. Raptim 3-1 (5-14)zat. SC Joure - Olyphia 3-0zat. d'Olde Veste'54 - FC Meppel 6-0stand:3. SC Joure 3-3 (6-5)4. Olyphia 3-0 (3-9)zat. Buitenpost - Roden 6-2zat. Zuidhorn - Veenwouden 4-0stand:3. Roden 3-3 (5-9)4. Veenwouden 3-0 (1-10)zat. ONT - GOMOS 2-5zon. Beilen - FC Assen 3-0stand:3. FC Assen 3-3 (4-9)4. ONT 3-3 (7-9)zat. Gorecht - Drenthina 6-1zon. Valthermond - Nieuw Buinenstand:3. Valthermond 2-1 (2-6)4. Nieuw Buinen 2-0 (4-7)zat. De Griffioen - VKW 2-4zon. Rolder Boys - Asser Boys 2-1stand:3. Rolder Boys 3-3 (5-8)4. Asser Boys 3-3 (6-10)zat. De Weide - Noordscheschut 2-1zon. Zuidwolde - Hoogeveen 0-5stand:3. Zuidwolde 3-3 (4-8)4. Noordscheschut 3-3 (5-8)zat. VCG - Hoogeveen (zat) 0-6zat. SVBS'77 - Sweel 5-1stand:2. SVBS'77 3-4 (6-9)3. VCG 3-4 (2-7)4. Sweel (zat) 2-0 (0-5)zat. FC Zuidlaren - Wildervank 7-0zat. De Fivel - Wagenborger Boysstand:2. De Fivel 2-3 (6-4)3. Wildervank 3-3 (3-11)4. Wagenborger Boys 2-0 (1-8)zat. NKVV - CSVC 2-6zat. HZVV 2 - Hollandscheveld3-0stand:2. Hollandscheveld 3-6 (9-4)3. CSVC 3-4 (10-7)4. NKVV 3-0 (2-19)zat. SVN'69 - VVAK 7-0zat. Vitess'63 - Tiendeveen 4-32. Vitesse'63 3-6 (9-7)3. Tiendeveen 3-3 (16-11)4. VVAK 3-0 (1-19)zat. ACV 2 - SVBO (zat) 6-2stand:2. ACV 2 2-3 (8-6)3. SVBO (zat) 2-0 (5-13)zat. NWVV - VVS 1-1zat. Mussel - Westerlee 5-2stand:2. Mussel 2-4 (8-12)3. Westerlee 3-3 (9-11)4. NWVV 2-2 (4-7)zat. Urk 2 - Bant 6-1zat. FDS - Ens 6-1stand:2. FDS 3-4 (8-9)3. Bant 3-4 (7-10)4. Ens 3-0 (3-16)zat. Angelslo - Onstwedder Boys 1-1zat. Borger - SETA 3-1stand:2. Onstwedder Boys 3-4 (7-4)3. Borger 3-6 (7-5)4. SETA 3-0 (3-17)zat. Staphorst 2 - ZZVV 3-2zat. MSC (zat) - VHK 3-1stand:2. ZZVV 3-6 (7-4)3. MSC (zat) 3-4 (4-3)4. VHK 3-0 (3-12)zat. SJS - Glimmen 6-1zat. ONR - GRC Groningen 0-2stand:2. Glimmen 3-6 (13-13)3. GRC Groningen 3-3 (9-11)4. ONR 3-1 (3-7)zat. SC Elim - Erica'86 8-0zat. Nagele - SCN 2-1stand:2. Nagele 3-6 (8-3. SCN 3-3 (4-5)4. Erica'86 3-0 (2-16)zat. Waskemeer - Haulerwijk 4-1zat. FC Wolvega - LTC 3-1stand:1. FC Wolvega 2-6 (8-4)3. Waskemeer 2-3 (4-4)3. LTC 3-3 (6-6)4. Haulerwijk 3-3 (7-11)zat. Nieuw Balinge - Veenhuizen 2-4zat. Achilles 1894 (zat) - BSVV 4-1stand:2. BSVV 3-6 (7-7)3. Veenhuizen 3-6 (9-7)4. Nieuw Balinge 3-0 (4-10)zon. Nieuw Roden - SVZ 5-1zon. Zevenhuizen - Haulerwijk 2-1stand:2. SVZ 3-6 (6-6)3. Haulerwijk 3-3 (4-4)4. Zevenhuizen 3-3 (3-13)zon. Wedde - Buinerveen 2-2stand:2. Buinerveen 2-1 (4-6)3. Wedde 2-1 (4-6)zon. Bellingwolde - FC Ter Apel'96 0-4stand:2. EHS'85 2-4 (3-0)3. Bellingwolde 2-0 (0-7)zon. Be Quick 1887 2 - Engelbert 4-0stand:2. Engelbert 2-3 (3-5)3. FC Zuidlaren 2-0 (4-7)zon. Gasselternijveen - Annen 0-5zon. Bareveld - Musselkanaal 2-6stand:2. Musselkanaal 3-6 (8-9)3. Gasselternijveen 3-3 (4-8)4. Bareveld 3-0 (4-16)zon. Schoonebeek - Dalen 1-5zon. Bargeres - VIOS Oosterhesselen 3-0stand:2. Schoonebeek 3-6 (6-6)3. Bargeres 3-3 (4-3)4. VIOS 3-0 (2-13)zon. Sellingen - CEC 0-2zon. DVC'59 - De Treffer'16 7-1stand:2. DVC'59 3-6 (9-4)3. Sellingen 3-3 (6-4)4. De Treffer'16 3-0 (1-26)zon. GKC - Pekelder Boys 2-6zon. Muntendam - DWZ 5-1stand:2. Pekelder Boys 3-4 (10-8)3. GKC 3-3 (7-15)4. DWZ 3-1 (6-12)zon. Groen Geel - Gruno 4-7zon. Groninger Boys - Actief 6-4stand:2. Gruno 3-6 (11-8)3. Actief 3-3 (9-8)4. Groen Geel 3-0 (5-19)zon. Zwartemeerse Boys - Wildervank 1-3zon. Nieuweschans - BATO 1-10stand:2. Zwartemeerse Boys 3-6 (7-4)3. BATO 3-3 (11-10)4. Nieuweschans 3-0 (4-29)zon. Weiteveense Boys - SVBC 2-2stand:3. SVBC 2-1 (2-9)4. Weiteveense Boys 2-0 (2-10)zon. DOS'63 - Pesse 1-8zon. Witteveense Boys - Sleen 3-5stand:2. Pesse 3-6 (14-7)3. Sleen 3-6 (11-7)4. DOS'63 2-0 (3-20)zon. Eext - Gieterveen 0-4zon. Buinen - Titan 1-5stand:2. Gieterveen 3-6 (9-10)3. Eext 3-3 (4-10)4. Buinen 3-0 (3-12)zon. Steenwijk - DVSV 2-1zon. Diever-Wapse - Gorredijk 0-7stand:2. Steenwijk 3-6 (13-6)3. Diever-Wapse 3-3 (5-22)4. DVSV 3-0 (5-16)zon. DSC'65 - Germanicus 2 1-3zon. Zandpol - SVV'04 1-3stand:2. DSC'65 3-6 (7-4)3. Germanicus 2 3-3 (6-9)4. Zandpol 3-3 (5-9)zon. Haren - VAKO 1-5zon. Helpman - Amboina 7-0stand:2. Helpman 3-6 (13-2)3. Haren 3-1 (3-12)4. Amboina 3-1 (2-15)zon. KSC - Wijster 4-2zon. Sweel - HH Combi 9-1stand:2. KSC 3-7 (15-7)3. Wijster 3-3 (7-11)4. HH Combi 3-0 (6-22)Ruinen - Havelte 2-0Wapserveen - Hoogersmilde 0-7stand:2. Havelte 3-6 (8-3)3. SV Hoogersmilde 3-3 (7-8)4. Wapserveen 3-0 (2-25)zon. BEW - Stanfries 2-1zon. FC Fochteloo - DIO Oosterwolde 4-1stand:2. DIO Oosterwolde 3-6 (15-5)3. BEW 3-3 (5-14)4. Stanfries 3-0 (2-10)zon. EEC - WKE'16 1-2zon. Weerdinge - LEO 2-4stand:2. LEO 3-6 (9-4)3. Weerdinge 3-3 (14-7)4. EEC 3-0 (2-17)zon. Gieten - SPW 7-0zon. Roswinkel - HOC 1-6stand:2. Gieten 3-6 (12-4)3. Roswinkel 3-1 (2-10)4. SPW 3-1 (1-12)zon. Oldambtster Boys - FVV 0-13zon. Tynaarlo - Kwiek 1-4stand:2. Kwiek 3-7 (15-3)3. Tynaarlo 3-3 (11-11)4. Oldambtster Boys 3-0 (0-32)zon. Wacker - Protos 0-6zon. HODO - IJhorst 5-3stand:2. HODO 3-6 (6-8)3. Protos 3-3 (7-3)4. IJhorst 3-3 (5-7)zon. Uffelte - Old Forward 1-2zon. Smilde'94 - Trinitas 1-3stand:2. Old Forward 3-6 (7-8)3. Smilde'94 3-3 (10-9)4. Uffelte 3-0 (3-16)