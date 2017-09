Emmen door in beker, avontuur SC Erica voorbij

VOETBAL - vv Emmen heeft zich vrij eenvoudig geplaatst voor de knockoutfase van de noordelijke districtsbeker. De ploeg van trainer Hendrik Oosting had aan een punt voldoende tegen SC Erica, maar won met 3-1. Daardoor kunnen de Ericanen zich volledig richten op de competitie in de tweede klasse.

Emmen, dat volgende week de competitie in de 1e klasse start tegen titelfavoriet Hoogeveen, was vanaf minuut 1 de bovenliggende partij. Maar de thuisclub vergat te scoren. SC Erica deed dat wel. Het eerste schot op doel was gelijk raak. Pelle de Vries passeerde fraai Lars van der Swaluw.Emmen stelde snel orde op zaken. Spits Patrick Eberhard mocht simpel scoren uit een voorzet van de snelle buitenspeler Raphael Ngendakumana: 1-1.In de tweede helft bleef het eenrichtingsverkeer, maar bleef het ook lang 1-1. Daarom besloot Boekweg achterin één op één te gaan spelen in de laatste twintig minuten. Maar die omzetting bleek dodelijk. Binnen zestig seconden profiteerde Emmen. Rusambo Rajabu haalde de trekker over: 2-1. Kort daarna bepaalde Boris Rasevic de eindstand op 3-1.