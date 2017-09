Stunt blijft uit in Geesbrug: uit de beker

VOETBAL - De poulefase in de beker verliep al fantastisch voor zaterdagvijfdeklasser VCG uit Geesbrug. Na twee duels stond de ploeg van trainer Anne Christ op vier punten en had het op de laatste speeldag, thuis tegen Hoogeveen zaterdag, dus nog kans om poulewinnaar te worden en de knockoutfase te bereiken. Zover kwam het niet. Hoogeveen won, met tien man, met 0-6.

De wedstrijd VCG - Hoogeveen was niet een wedstrijd op zich, het was ook het duel tussen de gebroeders Benjamins. Jan Benjamins is de spits van Hoogeveen, terwijl Danny Benjamins doelman was bij VCG. Uit nood, want eigenlijk is Benjamins speler van het tweede. Maar de club uit Geesbrug kampt met een keepersprobleem. Een zoektocht naar een doelman deze zomer leverde niets op en dus trok de inmiddels 42-jarige Bennie Sok de handschoenen maar weer aan, maar hij raakte vorige week geblesseerd.Benjamins begon nog uitstekend met een prima redding op het schot van Marcel Linthors en toen even later Hoogeveen-doelman Raymond Slot de doorgebroken Patrick Kreeft onderuit haalde groeide de hoop bij de thuisclub, want Hoogeveen moest met tien man verder. Maar die hoop bleek ijdel. De gasten, uitkomend in de 3e klasse, waren veel sterker en kwamen voor rust nog op 2-0 via twee goals van Linthorst.Na rust bleef het eenrichtingsverkeer en scoorden Saroney Vreeling, Jan Benjamins (hij passeerde dus, tegen de afspraak in, zijn broer), Stefan Hugen (eigen goal) en opnieuw Linthorst (uit een penalty) waardoor de eindstand 0-6 werd. Voor VCG eindigt daarmee het bekeravontuur en kan de blik volledig worden gericht op de eerste competitiewedstrijd na drie seizoenen afwezigheid. Hoogeveen haalde door de zege de knockoutfase van de beker.