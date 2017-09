René Hake: Ik heb mijn contract met een week verlengd

René Hake (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - René Hake heeft zich met FC Twente uitstekend gerevancheerd op een aantal beroerde weken door FC Utrecht van het veld te blazen. In de Grolsch Veste in Enschede werd het 4-0 voor de Tukkers. Het was voor Twente de eerste zege van het seizoen, waardoor Hake de critici in ieder geval even de mond kon snoeren.

Geschreven door Niels Dijkhuizen





Ook Johan Derksen had zijn mening na vier duels al klaar, zo bleek in de uitzending van



Door de zege op Utrecht heeft FC Twente de laatste plaats in de eredivisie verlaten. De Tukkers hebben nu drie punten uit vijf duels. Willem II heeft er ook drie, maar heeft een minder doelsaldo en de enige club die nog geen enkel punt pakte is Roda JC. "Ik heb mijn contract met een week verlengd", reageerde de Drentse trainer gevat voor de camera van de NOS. Hake doelde met die opmerking op de vele uitlatingen in de media van journalisten en analisten die al hardop speculeren over de opvolger van de Drent.Ook Johan Derksen had zijn mening na vier duels al klaar, zo bleek in de uitzending van 'De Warming-Up' op TV Drenthe.Door de zege op Utrecht heeft FC Twente de laatste plaats in de eredivisie verlaten. De Tukkers hebben nu drie punten uit vijf duels. Willem II heeft er ook drie, maar heeft een minder doelsaldo en de enige club die nog geen enkel punt pakte is Roda JC.