Boer uit Hollandscheveld houdt naast koeien ook kikkers

Johan Bakker naast zijn kikkerpoel (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp)

HOLLANDSCHEVELD - De familie Bakker uit Hollandscheveld heeft een kikkerpoel van vier hectare achter hun melkveebedrijf. De poel is bedoeld voor de beschermde poelkikker.

Deze maand heeft de familie de grond overgenomen van de gemeente voor een symbolisch bedrag. "De kikkers zaten eerst in het industriegebied. Daar moesten ze weg en dus konden ze hier terecht. Het is economisch niet interessant, maar het hoort hier bij het gebied", vertelt Johan Bakker. "We hebben er alleen maar werk van, maar dat vinden we niet erg."



Biodiversiteit

De melkveehouders hebben een ecologisch plan over hoe ze de poel moeten beheren. "Wij doen als melkveebedrijf zeker aan biodiversiteit. En wij hebben iets heel bijzonders nu, dit heeft niet iedereen. Er komt steeds meer aandacht voor biodiversiteit en dat is voor de toekomst ook zeker belangrijk", zegt Bakker.



Kikkers weg

Op dit moment zitten er weinig kikkers in de poel. "Het seizoen is weer voorbij, de kikkers zijn weer weg. We hebben nu wel veel weidevogels, dassen en reeën op het land. Het is gewoon een heel rijk gebied en heel mooi om te zien", aldus Bakker.