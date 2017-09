Rechter buigt zich over 'slavernij' bij tuinder in Erica

Het slachtoffer moest zelfs in een onverwarmde kas slapen (foto: ANP / Jerry Lampen)

ALMELO - Een 23-jarige man uit Marokko zou maanden lang als een slaaf behandeld zijn op een kwekerij in Erica. De 50-jarige bedrijfsleider staat vandaag terecht voor uitbuiting en mensenhandel in de rechtbank in Almelo

De Marokkaan werkte van maart 2015 tot december 2015 in de kwekerij. De man werkte zwart en maakte lange dagen. Hij had geen pauzes en had geen recht op vakantie. Hij sliep ook in de onverwarmde kas.



Ontdekt door een ongeluk

De zaak kwam aan het licht toen de man voor zestig procent verbrand raakte bij een ongeluk in de kassen. Hij verjoeg met een stoomapparaat ongedierte. Hij werd daarvoor eerst in het Scheper Ziekenhuis in Emmen en later in het brandwondencentrum in Groningen behandeld. De Inspectie SZW stelde daarna een onderzoek in.



Wat doet de rechter vandaag?

De rechtbank verhoort vandaag de verdachte en het Openbaar Ministerie (OM) vertelt welke bewijzen er tegen de verdachte zijn.



In een eerdere zitting zei de kweker dat het OM wel heel erg afging op het verhaal van de 23-jarige Marokkaan. Volgens de kweker wil de man heel graag in Nederland blijven en overdrijft hij de verhalen.



De afgelopen maanden is er extra onderzoek ingesteld naar de verhalen van het slachtoffer. Vandaag wordt duidelijk met welke bewijzen het OM komt.