Week Tegen Pesten: Helft van Drentse scholieren is online gepest

ASSEN - De helft van de leerlingen op de middelbare school zegt weleens online of via de telefoon gepest te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van GGD Drenthe.

Vandaag begint de Week Tegen Pesten. Deze week staat het voorkomen en aanpakken van (online) pesten centraal."Zowel scholen als ouders worstelen met de vraag hoe kinderen en jongeren beschermd kunnen worden tegen de gevaren van internetgebruik", zegt Krystle Bosscher-Jansen, Jeugdverpleegkundige van GGD Drenthe. Samenwerking tussen scholen en ouders is hierbij erg belangrijk."Er zijn verschillende vormen van online pesten. Denk aan groepen in WhatsApp waarin jongeren gepest, buitengesloten, uitgescholden of zelfs bedreigd worden. Ook zijn er gevallen van meisjes die (half)naakt op een foto staan die vervolgens online wordt verspreid door een ex-vriendje", vervolgt Bosscher-Janssen. Online pesten komt vooral voor op het voortgezet onderwijs, maar ook in de groepen 7 en 8 van de basisschool gebeurt het al.Van de jongeren in Drenthe (12 t/m 18 jaar) geeft vijftien procent aan dat ze anderen pesten op school, op het niveau VMBO. Op het HAVO en VWO ligt dit percentage lager; negen procent. Zestien procent van de jongeren op het VMBO geeft aan dat ze zelf gepest worden. Op het HAVO en VWO is dit tien procent.Op www.weektegenpesten.com vinden leerkrachten tools om online pesten samen te voorkomen en aan te pakken. Jongeren kunnen deze week elke dag chatten met een hulpverlener via www.pestweb.nl