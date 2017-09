Stelling: Ouders moeten controleren of kinderen hun mobiel gebruiken om te pesten

ASSEN - Het houdt vaak niet op buiten het schoolplein, in WhatsAppgroepen en via andere sociale media gaat pesten online gewoon verder.

GGD Drenthe meldt in de Week Tegen Pesten, die vandaag begint, dat de helft van alle jongeren in Drenthe wel eens gepest is online."Zowel scholen als ouders worstelen met de vraag hoe kinderen en jongeren beschermd kunnen worden tegen de gevaren van internetgebruik", zegt Krystle Bosscher-Jansen, Jeugdverpleegkundige van GGD Drenthe. Samenwerking tussen scholen en ouders is hierbij erg belangrijk.Hoe groot is de verantwoordelijkheid van ouders als het gaat om pesten? Moeten zij in de gaten houden wat hun kinderen allemaal uitspoken op hun telefoon? Of gaat dat te ver?