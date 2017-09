Dertig vrachtwagens vol met water naar Sint-Maarten

ASSEN - Met man en macht is er afgelopen weekend gewerkt bij de Waterleiding Maatschappij Drenthe om honderdduizend waterflessen naar Den Helder te brengen.

Daar worden de vijf-liter-flessen verscheept naar Sint-Maarten, dat zwaar getroffen is door de orkaan Irma."Wij kregen een verzoek van het nationaal crisiscentrum van het rijk. Onze flessen zijn praktisch en we kunnen snel leveren", zegt Annemoreen Ooms van de WMD. "Het afgelopen weekend hebben we dertig vrachtwagens vol geladen met flessen. Dat is nogal wat. Transportbedrijven konden ons snel uit de brand helpen."De WMD heeft een voorraad voor noodsituaties in Nederland. "Die gebruiken we nu graag voor Sint-Maarten. Ondertussen wordt deze voorraad alweer aangevuld", zegt Ooms.Vrijdagavond is de WMD begonnen met de actie en gisteravond zijn de laatste flessen richting Den Helder gegaan.