Twee lichamen gevonden in water bij Giethoorn

De Thijssengracht bij Giethoorn (foto: Google Streetview)

GIETHOORN - In Giethoorn zijn twee lichamen in het water gevonden. Mogelijk gaat het om de inzittenden van een auto die vorige week in de buurt te water raakte.

Duikers gingen toen op zoek naar slachtoffers, maar vonden niemand. De lichamen liggen in de Thijssengracht, aan de rand van het dorp.



De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek.