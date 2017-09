Rechtbank negeert bezwaren verdachte in mensenhandelszaak Erica

ERICA - De rechtszaak over de uitbuiting van een 23-jarige Marokkaanse man bij een kweker in Erica gaat toch door.

De advocaat van de verdachte vindt dat het dossier niet eerlijk is opgesteld en wilde daarom dat het Openbaar Ministerie (OM) niet ontvankelijk zou worden verklaard. De advocaat wilde daarmee voorkomen dat de rechtszaak door zou gaan.



De verdediging vindt onder meer dat het slachtoffer tijdens de verhoren niet kritisch is verhoord en is een goede procesorde geschonden. “Er is sprake van tunnelvisie”, aldus de advocaat van verdachte Van D.



Rechtszaak begonnen

De rechtbank schuift in eerste instantie de verwijten van de verdediging aan de kant en begon vandaag toch gewoon met de inhoudelijke behandeling van de zaak. Wel zegt de rechtbank dat er kritisch gekeken zal worden naar de punten die de verdediging naar voren heeft gebracht.



Zestig procent verbrand

De 51-jarige Van D. staat als bedrijfsleider van een tuinbouwbedrijf in Erica terecht voor uitbuiting van een werknemer. Het slachtoffer werkte van maart 2015 tot december 2015 in de kwekerij. De man werkte zwart en maakte lange dagen. Hij had geen pauzes en had geen recht op vakantie. Hij sliep ook in de onverwarmde kas. De zaak kwam aan het licht, omdat de man gewond raakte bij werkzaamheden in de kas.



Het slachtoffer was bezig met een stoomapparaat om ongedierte te verjagen. Dat ging fout en de man raakte voor zestig procent verbrand. Hij werd afgezet bij het Scheper Ziekenhuis in Emmen en werd van daaruit naar het brandwondencentrum in Groningen gebracht. De Inspectie SZW stelde daarna een onderzoek in.