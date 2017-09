Zangeres Anna Verhart genomineerd voor Amateur Musical Award

Anne Verhart speelt de hoofdrol in musical The Wiz (foto: Sjoerd Looijenga / RTV Drenthe)

TWEEDE EXLOËRMOND - Zangeres Anne Verhart uit Tweede Exloërmond is door de Stichting Amateur Musical Nederland genomineerd voor een Amateur Musical Award.

Voor haar rol van Dorothy in de musical 'The Wiz' behoort de 20-jarige studente aan het Artez Conservatorium Zwolle tot de laatste drie kanshebbers in de categorie ‘Beste Vrouwelijke Hoofdrol Comedy’.



The Wiz

De musical ‘The Wiz’ is met negen kanshebbers in totaal de meest genomineerde amateur musical productie van het afgelopen seizoen. Een jury kiest op 20 november in Koninklijk Theater Carré de winnaars.



Verhart zingt ook in de band Cousin Hatfield die tijdens het TT-festival van dit jaar op het RTV Drenthe-podium te zien was. Dat concert wordt binnenkort op TV Drenthe uitgezonden.