Assenaar moet de cel in voor mishandeling ex-vriendin

De rechtbank in Assen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Voor het mishandelen van zijn toenmalige vriendin in Darp, is een 23-jarige Assenaar veroordeeld tot vier weken cel.

De man had nog een voorwaardelijke straf van een maand boven het hoofd hangen die hij

nu ook moet uitzitten.



De vrouw belde op 14 januari de politie. Ze was haar huis ontvlucht en verstopte zich met haar vierjarige zoontje in het bos. De vrouw was geschopt. Ze had blauwe plekken op haar benen en miste plukken haar op haar hoofd. De Assenaar werd aangehouden.



Tijdens de zitting ontkende hij en zei hij dat hij de vrouw alleen maar had geduwd. Dit geloofde de rechter niet. De man heeft een fors strafblad. Met daarop meerdere mishandelingen en deelname aan een drugsbende. De man moet het slachtoffer een schadevergoeding van 750 euro betalen.