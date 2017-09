Assenaar krijgt taakstraf wegens Marktplaatsoplichting

Via Marktplaats lichtte de man meerdere personen op (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Een 28-jarige man uit Assen is voor oplichting via internet veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur. De man lichtte in 2015 via Marktplaats vijf mensen op.

De Assenaar bood via de website concertkaarten, een telefoon en een iPad aan. De slachtoffers betaalden, maar ontvingen vervolgens niets. Slechts een persoon deed aangifte.



Ontdekt via bankrekening

De Assenaar gebruikte valse namen maar werd getraceerd via zijn bankrekeningnummer. Via dat rekeningnummer ontdekten de agenten dat de Assenaar meer mensen had bedonderd. Ook werd zo achterhaald welke de personen de man nog meer had opgelicht.



De zaak heeft zonder reden te lang op de plank gelegen en is inmiddels verouderd. Daarom, en omdat de man sindsdien geen strafbare feiten meer heeft gepleegd, blijft het nu bij een werkstraf. Was de zaak eerder aan de rechter voorgelegd, dan was de man de cel ingegaan.