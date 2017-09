Voetbalster en tante Sherida Spitse bezoekt basisschool in Emmen

Sherida Spitse met neefje Sam en nichtjes Iza en Liz (foto: Ineke Kemper / RTV Drenthe) Spitse beantwoordt vragen van de leerlilngen (foto: Ineke Kemper / RTV Drenthe) Groep 6,7 en 8 van 't Twiespan luistert aandachtig naar Spitse(foto: Ineke Kemper / RTV Drenthe)

EMMEN - Ze hadden de rode loper er zelfs voor uitgerold: de komst van Oranje-leeuwin Sherida Spitse. Haar neefje en nichtjes zitten op basisschool 't Twiespan in de Emmer wijk Angelslo

Geschreven door Ineke Kemper

Vandaag namen zij hun beroemde tante vandaag mee naar school. De voetbalster werd afgelopen augustus Europees Kampioen met het Nederlands elftal.



Het is meester Theo die het balletje aan het rollen bracht. Hij vraagt aan het eind van de zomervakantie of tante Sherida niet een keer naar school wil komen. "Dat wil ze vast wel", antwoordde de negenjarige Liz de Jonge. Samen met haar zevenjarige zusje Iza assisteert ze tante Sherida.



Tante Sherida kan wel wat hulp gebruiken

De zusjes De Jonge nemen de tekeningen in ontvangst en helpen bij het uitdelen van handtekeningen. Spitse heeft deze ochtend alle tijd voor de kinderen. "Ik vind het belangrijk om hier te zijn. Iedereen heeft zo meegeleefd en dan willen ze allemaal wat van je. Een handtekening enzo. Ik ben daar heel makkelijk in en vind dat geen probleem. Ik heb een hele leuke ochtend gehad", vertelt de aanvoerder van Oranje.



De nichtjes van Spitse zaten uiteraard op de tribune en hadden een fantastische avond, 'omdat Sherida aanvoerder was en ook nog eens scoorde', zo vertellen de meiden vol trots. Speciaal voor vandaag hebben ze een oranje voetbalshirt aan en heeft hun moeder een leeuw op hun gezicht getekend.



Spitse bereidt zich nu met Oranje voor op de kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioenschap in Frankrijk. Hoe die kwalificatie ook afloopt, de leerlingen van 't Twiespan zijn fan voor het leven.