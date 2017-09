Auto vliegt in brand in Assen

De auto wordt als verloren beschouwd (foto:persbureau meter)

ASSEN - Aan de Aletta Jacobsweg in Assen is vanmiddag een auto in brand gevlogen. De brand ontstond tijdens het rijden.

Waarschijnlijk ontstond de brand vanwege een technisch probleem. Het vuur is geblust, maar de auto wordt als verloren beschouwd.