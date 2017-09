Eigenaar verzorgingshuis: 'Als bewoners naar buiten willen dan regelen we dat'

PEIZE - Oudere bewoners in de zorgcomplexen van Interzorg kunnen wel degelijk regelmatig naar buiten als ze dat willen. Dat zegt de zorginstelling in een reactie op een onderzoek.

Daaruit komt naar voren dat een kwart van de bewoners van verpleeghuizen nauwelijks de deur uit komt.Interzorg, dat negen instellingen heeft, vindt dat het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau wel wat nuance kan gebruiken. "Mensen die nu in een verzorgingshuis terechtkomen, hebben een veel zwaardere zorgbehoefte dan tien of twintig jaar terug. Dan is het ook logisch dat ze minder naar buiten gaan", zegt Merle Kuipers van Interzorg.Kuipers is als bewegingsagoog juist speciaal aangetrokken om de bewoners te stimuleren om te bewegen en naar buiten te gaan. "Als we merken dat onze cliënten de behoefte hebben om naar buiten te gaan of te bewegen, dan kijken we hoe we dat kunnen regelen. Dat kan zijn door eigen personeel in te zetten, maar we hebben ook veel vrijwilligers die bijspringen."Bij Interzorg helpen zo'n negenhonderd vrijwilligers mee om het leven van de bewoners aangenamer te maken. Een deel van die vrijwilligers trekt er regelmatig op uit met cliënten. Zoals Emmy van Es. Ze maakt elke week een wandeling met de 85-jarige mevrouw Busscher. "We genieten er allebei van. Het geeft me veel voldoening."