VVD pleit voor artsen in bestuur Treant

EMMEN/HOOGEVEEN - VVD-Tweede Kamerlid Arno Rutte vindt dat de ziekenhuizen van Treant een experiment met medisch specialisten in de Raad van Bestuur moet doorzetten.

Onder Treant Zorggroep vallen het Scheper Ziekenhuis in Emmen, Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. Verder vallen ook zeventien verzorgingshuizen onder de zorggroep. Treant als geheel heeft 6.500 werknemers en een omzet van 445 miljoen euro.

Volgens het Kamerlid zou de installering van medisch specialisten in het bestuur een oplossing kunnen zijn voor Treant. "De fusie wil maar niet tot een meerwaarde leiden, er is continu gedoe, er is al een Raad van Bestuur weggestuurd en de toezichthouder in de zorg heeft al een keer ingegrepen", zegt hij. "Dan vind ik het niet een gek idee om te kijken hoe je de belangen van medisch specialisten meer in lijn kunt brengen met de belangen van het ziekenhuis."Maar het bestuursmodel dat Rutte voor ogen heeft inmiddels geleid tot een conflict tussen de Raad van Toezicht (RvT) en de ondernemingsraad (OR). De RvT overweegt een model waarbij twee specialisten een duobaan zouden krijgen in de Raad van Bestuur.De OR voelt zich gepasseerd en is niet overtuigd. Als de RvT en de OR niet tot een akkoord komen, dan komt de zaak op 12 oktober bij de ondernemingskamer.De aanstelling van zogeheten vrijgevestigde artsen in het bestuur van een ziekenhuis is hoogst ongebruikelijk. Het probleem is de vermenging van belangen. Een arts heeft namelijk een dubbele pet als hij of zij namens alle artsen besluiten kan nemen bij het ziekenhuis dat die artsen inhuurt. Een arts-bestuurder heeft dan de schijn van belangenverstrengeling tegen.VVD'er Arno Rutte is niet bang voor uitwassen, maar kijkt juist naar de voordelen die er volgens hem zijn. "Nu laten medisch specialisten zich los inhuren en onderhandelen apart met het ziekenhuis over hun eigen belangen. Maar juist in die Treant-groep met die verschillende locaties moet je de belangen van al die specialisten bij elkaar brengen."Over de kritische houding van de OR is Rutte genuanceerd: "Het is de moeite waard om dit goed te onderzoeken. Elke bestuursaanpassing heeft zijn voor- en nadelen. Maar elke keer worden de nadelen uitvergroot. Ga eens kijken wat je wel wil met elkaar. Dan ligt er een goede kans voor goede zorg in Drenthe en Oost-Groningen."Rutte heeft inmiddels Kamervragen gesteld over het conflict over de bestuursvorm bij Treant.