'Raad moet verantwoording nemen in zaak Rudolphus'

ASSEN - De gemeenteraad moet zich sterk maken voor een eind aan het juridische getouwtrek tussen de gemeente Assen en Tuincentrum Rudolphus.

Advocaat Kors van Bladeren van Rudolphus schrijft in een brief aan de gemeenteraad, dat hij vreest dat de afhandeling van de zaak weer op de lange baan geschoven wordt. "Het gaat hier niet meer alleen om een geschil tussen een burger en een gemeente", aldus de advocaat. "Maar ook om betrouwbaarheid van het overheidsbestuur."Het tuincentrum aan de Graswijk in Assen-Zuid voert al jaren lang een juridische strijd met de gemeente over de verplaatsing van het bedrijf. Eigenaar Martinus Rudolphus vreest dat hij wordt ingesloten door het nieuwe bedrijventerrein bij Assen-Zuid. Hij wil dat de gemeente helpt met een verhuizing.De gemeente zegde een paar jaar geleden toe mee te werken, maar kwam die afspraak niet na. De afgelopen jaren dienden meerdere rechtszaken. Het bedrijf zou worden verplaatst naar Amelte, maar dit ketste af, omdat het de provincie vond dat het bedrijf dan te dicht bij natuurgebied Nationaal Park de Drentsche Aa kwam te zitten.De rechter oordeelde in juli dat de gemeente Assen Tuincentrum Rudolphus één miljoen euro moet betalen. Het bedrag is een voorschot op een schadeclaim. De gemeente Assen gaat tegen de uitspraak in beroep.Vier oppositiepartijen in de gemeenteraad van Assen lieten vorige maand al weten dat het college van B&W het conflict in de minne moet schikken.