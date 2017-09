Teleurgestelde Fiege stopt per direct als bondscoach

Joop Fiege stopt als bondscoach van het nationale herenteam

HANDBAL - Joop Fiege is per direct gestopt als bondscoach van de nationale herenploeg. De 55-jarige coach, die ook de herenploeg van E&O onder zijn hoede heeft, kan zich niet vinden in het beleid, de uitvoering en de visie van de nationale handbalbond.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Fiege laat in een persbericht weten, dat hij zich met hart en ziel heeft ingezet voor het mannenhandbal in Nederland. "Op sportief vlak hebben we stappen gemaakt. We hebben Kroatië en Hongarije laten wankelen en gewonnen van Polen en Zwitserland. Toch is de emmer voor mij nu vol. Ik ben teleurgesteld en daarom heb ik besloten te stoppen als bondscoach."



Net nieuw contract

Begin augustus kwamen Fiege en de handbalbond nog een nieuw contract overeen voor de duur van twee jaar. "Het hoofddoel nu is plaatsing voor het Europees kampioenschap van 2020. We hebben de afgelopen jaren stappen gemaakt en willen dat de komende twee jaar bekronen'', aldus Fiege ruim anderhalve maand geleden. "Ik doe het met veel plezier en de verlenging is een blijk van waardering. Ik verheug me erop."



Oud E&O-trainer Edwin Kippers werd aangesteld als zijn nieuwe assistent. Of Kippers nu doorschuift naar de functie van bondscoach is niet bekend.



Fiege was zeven jaar bondscoach.