Assense maakt van coffeecups sieraden en lampen: 'Zonde om cups weg te gooien'

ASSEN - Gebruikte Nespressocups als afval in de vuilnisbak gooien? Inge Eshuis uit Assen vindt het doodzonde. Met de nodige creativiteit geeft zij de aluminium cups een tweede leven, als fraai sieraad of als lamp.

Niet creatief met kurk dus, maar cratief met coffeecups. Sinds een jaar knutselt de Assense aan de keukentafel met de meest simpele huis-, tuin- en keukengereedschappen colliers, broches, armbanden, kransen en lampenkappen in elkaar."Mijn hele leven ben ik al bezig om spullen te recyclen. Waarom zou je iets weggooien, als je er met een beetje fantasie weer iets moois van kan maken. En die coffeecups, die zijn zo licht en makkelijk te bewerken, daar kan ik de mooiste spullen van maken. Zo ben ik duurzaam bezig," vertelt Eshuis.De Nespressocups zijn er in verschillende smaken en daarmee in evenzoveel kleuren. "Goudkleurig, brons, zilver, donkergroen, lichtgroen, paars, donkerbruin, blauw. Als mensen voorkeur hebben voor een bepaalde kleur, dan is er volop keuze." Zich suf drinken in de Nespresso om alles te kunnen maken, hoeft het gezin Eshuis niet. "Nee, gelukkig heb ik een kring om me heen verzameld die me de cups leveren. Maar meer is altijd welkom."Een pas gemaakte krans, waar vooral veel groene cups inzitten, slokt zo meer dan driehonderd exemplaren op. "Die donkergroene kleur verdwijnt, zo hoorde ik. Daar baal ik best van." De ontwerpen ontstaan 'al doende'. "Het is een kwestie van uitproberen. Maar ik gebruik alles van de cups. Niks belandt in de prullenbak."Het schoonmaken van de cups is nog wel even 'een dingetje'. "De cups moeten heel grondig schoongemaakt worden, want het spul is gevoelig voor schimmel. Ik zet ze buiten in een bak neer in de tuin en laat er eerst een paar flinke regenbuien overeen gaan. Daarna maak ik de cups grondig schoon met handschoenen en mondkapje." Vervolgens stapelt ze kleur bij kleur in bakken en kan het creëren beginnen.Ze slaat de cups plat met een doodgewone campinghamer, een broodplank of met een vleeshamer, voor wat reliëf, "maar dat is afhankelijk van wat voor vorm de mensen willen."Vervolgens is ze in de weer met schaartjes en tangetjes, om de cups te knippen en veelvuldig te buigen wanneer het om sieraden gaat. Met behulp van een mal en een krom mes prikt ze gaatjes, nodig voor de verbindingselementen voor de lampenkampen. "Ik heb inmiddels flink wat eelt op de vingers", lacht ze.Met een beetje collier is ze zo acht uur zoet, met lampenkappen toch al snel drie dagen. Deze zomer viel Eshuis met drie colliers in de prijzen bij een landelijke wedstrijd van Nespresso. "Ja, zeker ben ik daar trots op. Is wel een teken dat ik goed bezig ben, toch?"Vanwege alle belangstelling voor haar sieraden en lampen van Nespressocups, heeft Inge Eshuis inmiddels een eigen facebookpagina onder de naam Hermens Design.