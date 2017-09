Buurt in Tynaarlo zit zonder stroom na blikseminslag [opgelost]

De buurt zit zonder stroom (foto: Van Oost Media) De brandweer wist verspreiding van de brand te voorkomen (foto: Persbureau Meter)

TYNAARLO - Door een blikseminslag is er vanmiddag brand ontstaan in een huis aan de Steenakkers in Tynaarlo. Door de inslag vlogen de stoppen eruit en ontstond er brand in elektrische apparatuur.

In de naastgelegen woningen gebeurde hetzelfde. De brandweer wist te voorkomen dat de brand zich verspreidde.



De hele buurt zit sindsdien zonder elektriciteit. Enexis is bezig om de storing te verhelpen. Hoelang dat nog gaat duren, is onduidelijk.



Update 22:18

De stroomstoring is volgens Enexis rond 22:00 uur verholpen.