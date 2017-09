OM eist gevangenisstraf in mensenhandelzaak Erica

ERICA - Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 18 maanden onvoorwaardelijk tegen de bedrijfsleider van tuinbouwbedrijf Biodijk Noord in Erica. De man wordt verdacht van uitbuiting en mensenhandel.

Het slachtoffer, een destijds 23-jarige man uit Marokko, werkte van maart 2015 tot december 2015 bij het bedrijf Biodijk Noord. De man werkte zwart en maakte lange dagen. Hij had geen pauzes en had geen recht op vakantie. De man was illegaal in het land.“Het slachtoffer werkte twaalf uur per dag. Zes dagen in de week en hij kreeg nog geen 700 euro per maand“, aldus de officier van justitie. De zaak kwam aan het licht toen de man gewond raakte bij werkzaamheden in de kas.Het slachtoffer was bezig met een stoomapparaat om ongedierte te verjagen. Dat ging fout en de man raakte voor 60 procent verbrand. Hij werd afgezet bij het Scheper Ziekenhuis in Emmen en werd van daaruit naar het brandwondencentrum in Groningen gebracht. De Inspectie SZW stelde daarna een onderzoek in.De verdachte verklaarde vandaag dat hij helemaal geen bedrijfsleider was op het bedrijf in Erica, maar op een andere vestiging. “Ik kwam daar maar een keer in de twee weken en heb helemaal niets te zeggen bij Biodijk Noord” , aldus verdachte Van D. “Het slachtoffer deed ook alles vrijwillig. Ik heb hem nooit gedwongen iets te doen binnen het bedrijf. Ik wilde hem juist helpen.”De advocaat van Van D. stelde vandaag, nog voordat de zitting inhoudelijk was begonnen, dat het strafdossier niet deugde. De verdediging vindt onder meer dat het slachtoffer niet kritisch is verhoord. “Er is sprake van tunnelvisie”, aldus de advocaat van de verdachte. De advocaat wilde dat het OM niet ontvankelijk zou worden verklaard en dat daarmee de rechtszaak de prullenbak in ging, maar daar ging de rechtbank niet mee akkoord.