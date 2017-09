Oproep aan Den Haag en Berlijn: regelvrije zones in grensregio’s

Er moeten volgens Berends regelvrije zones komen in grensregio's (foto: Serge Vinkenvleugel / RTV Drenthe)

COEVORDEN - In grensregio’s zoals Zuidoost-Drenthe, dat grenst aan de Landeskreisen Emsland en Grafschaft Bentheim, moeten regelvrije zones komen. Daarvoor pleit directeur Joachim Berends van de Bentheimer Eisenbahn.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

Op die manier zouden de grensregio’s beter economisch samen kunnen werken zonder de last van verschillende regels en wetten uit Nederland en Duitsland.



Berends was een van de sprekers op de Drentse Ambassade in Den Haag. Hij kreeg bijval van regionale bestuurders en ondernemers uit de grensstreek. "Zuidoost-Drenthe is een halve cirkel en zo’n halve cirkel ligt ook aan de andere kant van de grens. In die hele cirkel ontstaan steeds meer samenwerkingsvormen, maar de verschillende regels en wetten van Den Haag, de Landesregierung in Hannover en bondsregering in Berlijn maken het knap lastig."



Arbeidsrecht en bouwvoorschriften

Berends noemt als voorbeelden de verschillen in regels bij het in dienst hebben van werknemers en in bouwvoorschriften. Hij kan erover meepraten, want bij zijn bedrijf Bentheimer Eisenbahn (BE) werken zowel Nederlanders als Duitsers. Daarnaast ligt de Euroterminal, waar de BE mede-eigenaar is, zowel op Nederlands als Duits grondgebied.



Grensregio proeftuin

"Laten de regeringen in Den Haag, Hannover en Berlijn kijken naar hoe wij in deze regelvrije zones economische bedrijvigheid opzetten en daar een voorbeeld aan nemen voor heel Europa", bepleit Berends.



De BE-directeur heeft zich in het verleden al vaker druk gemaakt over het wel roepen van regeringen en Brussel dat we één Europa zijn, maar dat verschillende regels ervoor zorgen dat er aan beide zijden van de grens eigenlijk twee Europa’s zijn.