Wegrenster Annemiek van Vleuten opvallende naam bij Superprestige Gieten

Superprestige veldrit Gieten (foto: Kim Stellingwerf)

VELDRIJDEN - Opvallende naam op de startlijst van de Superprestige veldrit in Gieten is Annemiek van Vleuten. De wegrenster, die zo hard ten val kwam bij de Olympische wegwedstrijd in Rio, komt komende week eerst nog in actie tijdens de wereldkampioenschappen op de weg in het Noorse Bergen.

Geschreven door Karin Mulder

Van Vleuten geeft 's morgens een lezing in Gieten en vroeg zelf of ze de wedstrijd ook mocht rijden. "Ze heeft de pech dat ze achteraan moet starten omdat ze geen punten heeft van vorige wedstrijden. Maar ze zal best goed mee kunnen, want het tempo en de conditie heeft ze", zegt secretaris Jantienus Warners van de organisatie.



Vier wereldkampioenen

Naast Van Vleuten staan er vier wereldkampioenen aan de start in Gieten. De Belgen Wout van Aert en Sanne Cant. En onze langenoten; Joris Nieuwenhuis en Annemarie Worst.



Het lijkt erop dat er een recordaantal deelnemers van start zal gaan op zondag 1 oktober. Inmiddels hebben 273 renners zich ingeschreven. Ooit kwamen er 278 renners naar Gieten. En omdat de inschrijving nog tot komende zondag openstaat zal dat record ongetwijfeld sneuvelen. Vooral bij de vrouwen is het dringen; er staan inmiddels 79 rensters op de startlijst en daarmee is deze klasse vol.



Parcours

Het parcours van de Superprestige veldrit van Gieten is dit jaar wat compacter dan andere jaren. In verband met de live-registratie voor TV zijn de saaiere stukken eruit gehaald. Hierdoor wordt het parcours zwaarder en technischer. Zo is het dijkje, dat middenover het zandgat van Homan Free loopt, dit jaar weer opgenomen in het parcours.



Toeschouwers

Vorig jaar kon de organisatie met bijna vijfduizend toeschouwers tevreden terugkijken. "Met dat aantal zijn we dit tevreden. Maar vorig jaar hadden we ook goed weer. Dat is altijde afwachten", zegt Warners. In ieder geval komen er ook drie bussen met Belgische supporters naar Gieten. De fanclubs van Wout van Aert, Kevin Pauwels en Tom Meeusen reizen af.



Live op TV Drenthe

De 29e editie van de Superprestige veldrit in Gieten is live te zien op TV Drenthe. De uitzending begint om 13.30 uur.