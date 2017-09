'Er moet een minister van Klimaat en Energie komen'

Denisa Kasova en Peter Boonstra in Studio Drenthe (foto: RTV Drenthe)

DEN HAAG - Er moet een minister van Klimaat en Energie komen. Die oproep deed Denisa Kasova, directeur van de Noordelijke Innovation Board, vandaag in Studio Drenthe.

"De ministeries die we nu hebben, zijn niet voldoende. We hebben het hier over een nieuwe, nog niet bestaande economie: de groene waterstofeconomie." Volgens haar moet die economie geïntegreerd en gecoördineerd worden in één ministerie.



"We hebben namelijk allemaal besloten dat we aan de klimaatdoelstellingen van Parijs willen voldoen. Wat betreft groene economie moeten we doorgaan en het echt nú doen", aldus Kasova.



Bedrijven hebben hulp nodig

Drenthe loopt op het gebied van groene economie voorop, vindt ze. "Je ziet dat kleinere bedrijven slagvaardig zijn. Zij hebben de ruimte om innovaties te doen." Maar Drenthe moet wel zichtbaarder worden. "We worden wel gesteund door onze overheden, maar het kan altijd beter. We moeten die etalage beter bouwen. Dat kunnen bedrijven zelf doen, maar daar hebben ze ook hulp bij nodig."



Maar dan gaat het niet alleen om geld, zegt Kasova. "Het gaat ook om regels en wetten." Peter Boonstra van de Health Hub in Roden sluit zich daarbij aan. "Je moet ondernemers naar de volgende fase helpen", vindt hij. "Ze hebben iets ontdekt, maar het is echt een vak apart om zoiets verder te krijgen."



Andere regels

Om bijvoorbeeld de groene waterstofeconomie naar een hoger plan te tillen, is een verandering van de regels ook nodig. "De waterstofeconomie is heel belangrijk, het is misschien wel het nieuwe gas en goud voor Noord-Nederland", beweert VNO-NCW Noord-voorzitter Alfred Welink. "Als je bijvoorbeeld waterstof door de pijpen van de Gasunie wil hebben, dan moeten de regels veranderd worden."



"Ik heb vandaag bedrijven gezien die dingen bedenken voor morgen en overmorgen", vertelt de voorzitter van de werkgeversorganisatie. "Dat betekent dus dat je regels moet veranderen. En dan heb je ook startgeld nodig, om te zorgen dat deze ondernemers de banen voor de toekomst kunnen realiseren. Daar gaan wij voor lobbyen", aldus Welink.