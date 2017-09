Verjaardagsfeest museumspoorlijn STAR groot succes

STADSKANAAL - Veel meer bezoekers dan vooraf geschat en het dubbele aan inkomsten dan begroot. De jubileum-editie van Stadskanaal Onder Stoom is in alle opzichten een groot succes.

Met Stadskanaal Onder Stoom vierde de STAR haar 25-jarig bestaan Het exacte aantal bezoekers is nog niet bekend. De voorlopige schatting ligt tussen de 7000 en 8000. Daar komen de reizigers die via Arriva een e-ticket kochten bovenop, maar dat aantal is nog niet bekend. Volgens de museumspoorlijn komt er nog een ‘substantieel aantal’ kaarten bij. Arriva en de STAR rijden allebei naar Veendam en werkten gedurende het evenement samen.Voor Museumspoorlijn STAR was het alle hens aan dek. Alle beschikbare personenrijtuigen werden ingezet, maar desondanks konden in bepaalde museumtreinritten niet alle bezoekers een zitplaats vinden. Historische bussen van het Nationaal Busmuseum en Historisch Streekvervoer Achterhoek (HSA) boden extra capaciteit op het traject Veendam-Stadskanaal. Ook de rondritten in Stadskanaal met de historische T-Fordbus van de HSA zaten continue vol. Datzelfde gold ook voor de rondvaarten met stoomboot “De Jonge Wachter” in het Stadskanaal.Er waren twee grote publiekstrekkers dit jaar. De eerste is de meest beroemde stoomlocomotief van Nederland: “Bello” van de Stoomtram Hoorn Medemblik. Ook de grootste en snelste stoomlocomotief van Nederland , de 01 1075 van de Stoomstichting Nederland, was van de partij. De ’01’ was zaterdag met een trein vol reizigers uit Rotterdam naar Stadskanaal gekomen. Zondag vertrok de grote locomotief weer naar huis.De megastoomtrein, die zaterdag dwars door Drenthe reed, trok die dag al veel bekijks, maar tijdens de terugrit op zondag stonden ook vele honderden mensen te kijken bij overwegen en op stations. Vooral in Meppel waren veel mensen op de been om de trein te kunnen zien.Nog even nagenieten van het stoomtreinweekend? Kijk op de Facebook pagina van RTV Drenthe