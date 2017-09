Auto die spoorloos verdween bij de Havenkade uit het water getakeld

De auto was een paar dagen 'vermist' (foto: Van Oost Media)

De auto is uit het water getakeld (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Bij de Havenkade in Assen is vanavond de 'vermiste' auto boven water getakeld.

De auto verdween vrijdagavond spoorloos tijdens het muziekfestival dat hoorde bij de opening van de Blauwe As. Duikers van de brandweer zochten lange tijd naar de auto en zagen die pas uren later op flinke diepte.Later die avond meldde de eigenaar van de auto zich. De zoekactie werd toen gestaakt, om de veiligheid van de duikers niet in gevaar te brengen. Vanavond werd de auto dus alsnog uit het water gehaald.