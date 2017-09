AZ breekt contract Oosting open: verlenging tot 2020

VOETBAL - AZ heeft het contract van Emmenaar Thijs Oosting opengebroken en verlengd tot 2020. Oosting werd in 2016 overgenomen van FC Emmen en komt inmiddels uit voor Oranje onder 17.

Oosting geldt als een groot talent binnen de jeugdopleiding van AZ, zo zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts. "Hij is technisch begaafd, heeft een groot loopvermogen en een fantastische traptechniek."Vorig seizoen werd hij in maart nog verkozen tot Speler van de Maand van de AZ Jeugdopleiding en was hij een vaste waarde bij Oranje Onder 17. Dat zegt veel over zijn ontwikkeling. Wij willen dan ook graag langer met hem door.""Dit geeft een fantastisch gevoel", zegt Oosting na het zetten van zijn handtekening. "Een jaar geleden kwam ik hier binnen met een contract, terwijl ik nog niets had gepresteerd. Uiteindelijk kwam ik in een fijne groep terecht en ook de staf hielp mij geweldig. Ik ben lekker gaan voetballen en in een jaar tijd ben ik op mezelf gaan wonen en kwam ik bij Oranje. Bij Emmen kwam ik niet in dit soort situaties. Ik ben blij dat ik dankzij AZ deze ervaringen wel heb meegemaakt. Nu mocht ik een nieuw contract tekenen. Heel mooi."