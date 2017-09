Mieke Damsma wordt de nieuwe burgemeester van Midden-Drenthe

De raadszaal van de gemeente Midden-Drenthe vanavond (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

BEILEN - Mieke Damsma uit Maastricht wordt de nieuwe burgemeester van Midden-Drenthe.

Dat maakte Benny Muskee, de voorzitter van de vertrouwenscommissie, vanavond bekend op het gemeentehuis in Beilen. De 53-jarige Damsma volgt Ton Baas op, die bijna drie jaar lang waarnemend burgemeester was.



Damsma (D66) was een van de twintig sollicitanten. Ze is nu nog wethouder in de gemeente Maastricht.



Bert Swart

Eigenlijk zou Bert Swart afgelopen zomer de nieuwe burgemeester van Midden-Drenthe worden. Maar eind april werd hij opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij onwel was geworden. Enkele weken later werd bekend dat hij leed aan een hersentumor. Swart overleed uiteindelijk op 29 juni op 61-jarige leeftijd.