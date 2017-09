Fiege over vertrek: Van Gestel noemde mijn beleid zwalkend, een ernstige vorm van disrespect

HANDBAL - Ze runden in 2005 nog gezamenlijk een handbalschool in Emmen, maar nu staan Joop Fiege en Paul van Gestel kaarsrecht tegenover elkaar. Sterker nog: Fiege stapte op als bondscoach vanwege Paul van Gestel, die sinds kort technisch directeur is bij de nationale handbalbond.

Fiege stopt per direct als bondscoach

"Paul noemde mijn selectiebeleid zwalkend. Dat vind ik toch wel een ernstige vorm van disrespect", aldus Fiege. "Als hij die woorden niet had gebruikt? Ja, dan was ik nog bondscoach geweest."Afgelopen zaterdag voerde Fiege een gesprek met Van Gestel en de teammanager van het Nederlandse team. "We zouden eigenlijk de klokken gelijk zetten, maar Paul had kritiek op mijn beslissing om Fabian van Olphen te selecteren en wilde vervolgens zijn eigen wil een beetje opdringen. Toen was ik er helemaal klaar mee."(Verslaggever Niels Dijkhuizen in gesprek met Joop Fiege)Naar verluidt was Van Gestel het niet eens met het besluit van Fiege om Van Olphen niet op te roepen voor de interland tegen Griekenland (omdat dat duel ook zonder Van Olphen zal worden gewonnen) maar wel voor het duel tegen Oostenrijk. Fiege gunt de international een paar dagen vrijaf om bij zijn familie te zijn en die keuze zou Van Gestel niet bevallen.De botsing tussen Fiege en Van Gestel is op zich geen hele grote verrassing. Dat beseft Fiege ook. "Paul is iemand van de statistieken en de cijfertjes en ik werk op basis van gevoel. Het was bij iedereen bekend dat wij geen twee-eenheid zijn, maar dat het al zo snel botst is jammer. Hij mag wel kritiek hebben en ook zeggen dat hij een bepaalde speler er wel of niet bij wil hebben, maar niet zoals hij het bracht. Dan lijkt het alsof hij mijn beleid afschildert als hap-snap werk."Niet alleen de woorden van Van Gestel zaten en zitten Fiege dwars. Ook de manier waarop de bond omgaat met het mannenhandbal is al jaren een doorn in het oog van Fiege. "Ik begrijp dat de bond meelift op het succes van de dames, maar het herenhandbal wordt gezien als een moetje. Ik moet eerlijk bekennen dat er wel wat meer mogelijkheden zijn gekomen, maar er is geen liefde vanuit de bond."De liefde waar Fiege het over heeft blijkt volgens de coach wel uit de afspraak die hij maakte met de bond over een groot internationaal toernooi in april volgend jaar. "We wilden een toptoernooi organiseren in april volgend jaar. Drie maanden geleden spraken we daarover met de bond en we zouden binnen een maand daarover verder praten... maar dat gesprek is nog steeds niet geweest. Dat is een heel slecht signaal richting de spelers, die ik erover vertel."Het is niet dat Fiege een paar slapeloze nachten heeft gehad, maar de beslissing valt hem en ook zijn team zwaar. "Ze zijn enorm teleurgesteld. Ik ook, want ik geef de één-na-mooiste baan die er is op..." Fiege was acht jaar werkzaam voor de bond. De eerste vier jaar als trainer/coach van de jeugd en de laatste vier jaar als bondscoach van de heren.