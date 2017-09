Nieuwe burgemeester Midden-Drenthe heeft er zin in: 'Ik wilde die volgende stap zetten'

BEILEN - "Ik ben hartstikke blij met de voordracht om burgemeester te worden. Ik heb er zo ontzettend veel zin in, ik kan niet wachten om te beginnen." Mieke Damsma heeft zin in haar nieuwe baan als burgemeester van Midden-Drenthe.

Vanavond werd bekend dat de D66-wethouder van de gemeente Maastricht de stap naar het Noorden maakt. "Het voelt heel goed, echt fantastisch. Ik ben hartstikke blij en vind dit een heel mooie uitdaging", vertelde ze via een Skype-verbinding aan de gemeenteraad in Beilen.De afgelopen periode is Damsma meerdere keren naar Midden-Drenthe afgereisd om even rond te kijken. "Ik werd iedere keer enthousiaster en wist dat ik hier heel graag de rol van burgemeester wil vervullen. Het is zo mooi groen, groot en open. Het was wel wat vlak", lacht ze.Damsma zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. "Ik ga heel veel dingen missen aan Maastricht, maar na acht jaar wethouderschap wil ik graag die volgende stap zetten", legt ze uit. "Ik ben trots op Maastricht, maar die trots ga ik hier ook hebben.""Laten we eerlijk zijn: Midden-Drenthe is heel anders dan Maastricht", vervolgt ze. "Maar ik neem wel acht jaar bestuurservaring mee. Het is juist mooi dat het hier zo ontzettend anders is. Mijn ambities hier zijn heel groot."Een woordje Drents met Damsma praten, zit er nog niet in. Maar als het aan haar ligt, komt daar wel verandering in. "Ik wil mij het Drents wel eigen maken. Ik ben gek op dialecten en streektalen, ik spreek ook wel een beetje Maastrichts."