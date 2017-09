Muziek werkt als blikopener voor het geheugen

ASSEN - Het is de week van het geheugen en dat is voor zorginstelling Interzorg aanleiding de aftrap te geven voor een derde geheugenkoor. Dementerenden en hun mantelzorgers kunnen dan meezingen op voor hun bekende muziek.

De twee bestaande koren in De Wijde Blik in Assen en De Hullen in Roden zijn zo succesvol dat er nu dus nog een geheugenkoor bij komt op locatie De Slingenborg in Assen.Herkenning van liedjes stimuleert een deel van het geheugen; mensen blijken zich tijdens zingen meer te herinneren. Ook zorgt zingen voor een bewustere ademhaling. Daarbij is het goed voor het humeur. "Ik vind het bijzonder dat mensen die verdrietig binnen komen, vrolijk weer weg gaan," zegt muziekspecialist Gonny van der Laan, die het geheugenkoor begeleidt.Het geheugenkoor staat open voor iedereen met dementie en hun mantelzorgers, dus ook voor dementerenden die nog thuis wonen. Elk lid van het koor heeft een maatje ter begeleiding, waarmee de deelnemer naast zingen ook herinneringen op kan halen.Barbara van Duyvenvoorde-Sarlemijn doet mee met haar moeder Tiny Sarlemijn-Feliks. "Ze geniet er van, ik zie haar opleven. Bij sommige nummers heeft ze haar ogen dicht. En als zij geniet, geniet ik ook," aldus Van Duyvenvoorde.Interzorg hoopt op termijn op alle negen locaties een geheugenkoor te hebben en zoekt nog vrijwilligers om dat mogelijk te maken.In het nabije buitenland zijn geheugenkoren gemeengoed. Van der Laan hoopt dat dit ook in Nederland gaat gebeuren. "Iedere stad zijn eigen geheugenkoor in Engeland en België en het zou mooi zijn als de overheid het ook in Nederland stimuleert," aldus Van der Laan.