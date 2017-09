'Ik ging voor een lunch op en neer naar Parijs, dat kan alleen met een snelle treinverbinding'

DEN HAAG - Noord-Nederland moet blijven aandringen op een snelle treinverbinding met de Randstad. Dat zegt Alfred Welink, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord.

Hij deed die oproep vandaag in Studio Drenthe , in Den Haag. Vrijdag zei minister-president Mark Rutte nog in datzelfde programma dat het Noorden voorlopig nog niet hoeft te rekenen op zo'n verbinding. Maar de Drentse commissaris van de koning Jozias van Aartsen zei vandaag nogmaals dat het Noorden moet blijven volhouden.Alfred Welink sluit zich daarbij aan. "Zo is het. Vorige week werd ik uitgenodigd voor een lunch in Parijs", vertelt hij. "Ik reed vanuit Amsterdam in drie uur tijd met de trein naar die stad. En ik was om 18.00 uur alweer thuis. Dat kan alleen maar als je snelle verbindingen hebt."Volgens Winkels heeft Noord-Nederland al veel innovatiekracht, maar heeft de regio ook veel innovatiekracht nodig. "Maar dan moet je jongeren hebben. En die jongeren zitten vaak in de Randstad. Die willen we ook graag bij ons hebben, dus die snelle verbinding had er allang moeten zijn."