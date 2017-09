Veel vragen over nieuwe plannen Groningen Airport Eelde

De bijeenkomst trok tientallen mensen (foto:RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Weinig mensen dienden op de informatieavond een zienswijze in (foto:RTV Drenhte/Jeroen Kelderman)

EELDE - Wat betekenen de nieuwe plannen van Groningen Airport Eelde voor mij? Tientallen mensen met soortgelijke vragen bezochten vanavond een informatiebijeenkomst van het vliegveld.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De luchthaven is bezig om een nieuw luchthavenbesluit aan te vragen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. "Alle Nederlandse vliegvelden moeten dat doen door een aanpassing in de wet", zegt vliegvelddirecteur Marco van de Kreeke.



Geen bezwaar

Een man uit Glimmen is op z'n zachts gezegd geen voorstander van het vliegveld. "Van mij mogen ze sluiten." Toch ziet hij in de plannen voor het nieuwe luchthavenbesluit weinig veranderingen waar hij zo tegen is dat hij een zienswijze wil indienen.



Langer open

In het luchthavenbesluit staat welke vliegtuigen het veld gebruiken en hoe vaak. Ook de geluidsnormen worden in het besluit vastgelegd. De belangrijkste inzet zijn de openingstijden.



Groningen Aiport Eelde wil dagelijks een half uur eerder open: 6.00 uur, in plaats van 6.30 uur. Verder wil het vliegveld tien keer per jaar tot middernacht open, bijvoorbeeld bij belangrijke Europese sportwedstrijden of de TT. "Die voetballers moeten maar met de bus", reageert een vrouw op de ruimere openingstijden.



Voetballers

Een aantal bezoekers vindt de plannen fantastisch. Anderen dienen direct een zienswijze in bij het ministerie, dat ook op de informatieavond aanwezig is.



Tot 5 oktober kan er bezwaar worden gemaakt tegen de plannen van het vliegeveld. De minister komt daarna met een concept-luchthavenbesluit, waar mensen opnieuw op kunnen reageren voor het plan definitief wordt.