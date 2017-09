Militairen uit Assen helpen gehavend vliegveld Sint-Maarten weer op gang

ASSEN/SINT-MAARTEN - Het gehavende vliegveld op Sint-Maarten wordt gerund door militairen van het 13e bataljon van de Luchtmobiele Brigade in Assen.

Bijna twee weken geleden raasde orkaan Irma over het eiland en richtte daar zware schade aan. Niet veel later vertrokken honderd militairen vanuit Assen naar de Caraïben om te helpen. "Je ziet nu langzaam dat het leven weer op gang komt", vertelt kapitein Elwyn, de commandant van de zogenoemde rode baretten uit Assen."Wij zijn op het vliegveld, waar we een soort distributiecentrum runnen voor mensen en hulpgoederen", vertelt Elwyn. De militairen werken samen met de lokale autoriteiten om de luchthaven draaiende te houden. "Alles wat je op een normaal vliegveld hebt, is hier ook, alleen dan met een militair erbij. Langzamerhand zie je wel dat steeds meer luchthavenpersoneel weer aan het werk gaat en wij steeds meer naar de achtergrond verdwijnen."Het vliegveld weer aan de gang krijgen, was volgens de militairen een behoorlijke klus. Zaterdag lukte het om een Jumbo Jet van KLM te laten landen op Sint-Maarten. "Dat was een mijlpaal", zegt kapitein Elwyn. "Je moet je voorstellen dat we in linie de landingsbaan hebben schoongemaakt. Daar mag niets op liggen want dan kan een vliegtuig beschadigen."De militairen bereiden zich op dit moment voor op orkaan Maria die het eiland nadert en naar verwachting vooral voor veel regen zal zorgen. Schuilplaatsen worden ingericht door 120 militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte. "Het is soms best improviseren, want bouwmaterialen zijn schaars", zegt woordvoerder kapitein Nick.Ramen van gebouwen die Irma redelijk doorstaan hebben, worden dichtgetimmerd met planken die deels door de militairen in het vliegtuig zijn meegenomen. Ook worden bruikbare materialen uit de puinhopen gevist.Het is de bedoeling dat de militairen de storm samen met de plaatselijke bevolking doorbrengt op veilige schuilplaatsen. "Als de storm voorbij is kunnen we direct naar buiten om te voorkomen dat er geplunderd wordt", aldus kapitein Elwyn.