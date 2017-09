FC Emmen wil NEC opnieuw pijn doen, nu in beker

VOETBAL - FC Emmen hoopt vanavond voor de tweede keer in vier dagen het Nijmeegse NEC pijn te kunnen doen. De ploeg van trainer Dick Lukkien pakte vrijdag in de slotfase nog een punt in competitieverband en wil vanavond in de beker nog een forsere tik uitdelen.

"De beker leeft zeer zeker. Het is altijd mooi als je een paar rondes overleeft of tegen een grote club mag spelen", laat Lukkien weten. "We zijn voor de eerste ronde gekoppeld aan NEC. Dat is een pittige tegenstander en voor mij ook de favoriet. Ja, zelfs na hun nederlaag tegen Den Bosch (3-0) en het late gelijkspel tegen ons, al denk ik dat we na afgelopen vrijdag qua niveau wel wat dichter naar NEC zijn gekropen."Bij FC Emmen maakt vanavond Josimar Lima zijn rentree als basisspeler bij afwezigheid van Jeroen Veldmate, die vrijdag uitviel met een hamstringblessure. "Dat is natuurijk heel vervelend voor Jeroen, maar voor mij is het mooi natuurlijk. Eindelijk weer in de basis."Lima heeft er vijf competitieduels op moeten wachten. Vijf duels waarin Emmen ongeslagen bleef. "Daarom kan ik de keuze van de trainer voor Jeroen Veldmate en Keziah Veendorp als cenrale verdedigers ook wel begrijpen. Toch vind ik dat ik hoor te spelen, maar ik respecteer de keuze van de trainer. Hij heeft me het ook uitgelegd vlak voor de start van de competitie. Ik denk dat hij voort wilde borduren op onze oefenwedstrijd tegen Heracles en ik moet zeggen dat het toen ook heel goed stond achterin en dat duel deed ik niet mee."Lukkien heeft respect voor de manier waarop Lima met de teleurstelling van het niet spelen is omgegaan. "Hij heeft het echt heel goed opgepakt en ondanks dat je dat ook van een professional mag verwachten is het toch knap. Er zijn voorbeelden genoeg van spelers die het niet kunnen opbrengen."Voor tegenstander NEC voelde het gelijkspel tegen FC Emmen afgelopen vrijdag als een nederlaag. De ploeg van trainer Adrie Bogers verspeelde daardoor al punt nummer 6 en 7 in dit nog prille seizoen. In de media viel het woord 'crisis' al en de supporters van de club uit Nijmegen, die door velen voorafgaand aan het seizoen werd getipt als titelfavoriet in de Jupiler League, schreeuwden vrijdag al om het ontslag van Bogers.Lees ook: Fans NEC roepen om ontslag Bogers: Logisch dat mensen wantrouwend zijn. Lukkien verwacht dat NEC vanavond met dezelfde intenties naar Emmen komt. "Ik heb het idee dat Bogers zijn team vertrouwen geeft na afgelopen vrijdag en daarom met dezelfde spelers zal starten. De kans is wel aanwezig dat hij gaat starten met Kardioglu, maar dat zal niets veranderen aan hun speelwijze."Met deze elf spelers start FC Emmen vanavond:FC Emmen - NEC is vanavond ook live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint om 19.30 uur, een kwartier voor aanvang van de wedstrijd. René Posthuma en Niels Dijkhuizen zijn de verslaggevers.