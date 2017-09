Terminaal zieke jongen (10) weggehaald bij ouders in azc Emmen

EMMEN - Een jongen van tien jaar is door de kinderbescherming uit het asielzoekerscentrum in Emmen gehaald. Het kind is stervende.

De ouders van de jongen weten niet waar hun zoon Amir nu is, meldt het Dagblad van het Noorden . Ze hebben via een advocaat een rechtszaak aangespannen om hun zoon terug bij zich te krijgen. De uithuisplaatsing zou volgens de kinderbescherming in het belang van de jongen zijn.Amir heeft een ernstige stofwisselingsziekte en is daarnaast verstandelijk gehandicapt. Samen met zijn familie verblijft de jongen al jaren in het azc in Emmen. De jongen en zijn familie kwamen eerder in het nieuws toen zijn vader streed om niet terug te hoeven naar Afghanistan Advocaat Joancy Breeveld van de ouders zegt tegen het Dagblad dat Amir zonder waarschuwing bij zijn ouders is weggehaald. "Zijn ouders zorgen, met hulp van thuiszorg, al heel lang voor hem. Juist nu hij uitbehandeld is, is het belangrijk dat hij in de vertrouwde omgeving is, bij zijn familie", zegt Breeveld tegen Dagblad van het Noorden.De huisarts van de familie zou Veilig Thuis hebben ingeschakeld, die vervolgens contact zocht met de kinderbescherming. De argumenten voor het uit huis plaatsen zouden zijn dat de huisvesting niet geschikt is om Amir te verzorgen en dat de ouders overbelast zijn.Breeveld is het daar niet mee eens. "De instelling waar hij naar toe is gebracht, heeft misschien modernere hulpmiddelen. Maar een verpleeghuis kan niet bieden wat de ouders kunnen bieden: warmte en herkenning."Morgen wordt in Assen een besloten zitting gehouden die de rechtszaak tegen de kinderbescherming behandelt.