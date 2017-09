Bert Homan uit Assen wil voorzitter van de VVD worden

Wordt Bert Homan de nieuwe Henry Keizer? (foto: Jerry Lampen / ANP)

ASSEN - Bert Homan (59) uit Assen wil voorzitter worden van de landelijke VVD. Hij heeft bij het hoofdbestuur van de VVD gesolliciteerd om als kandidaat te worden voorgedragen.

Hij heeft concurrentie van Christine van der Wal, die nu wethouder is van Hardewijk en lid is van het hoofdbestuur van de VVD.



Homan was vier jaar geleden ook al in de race voor het voorzitterschap van de liberalen. Hij moest het toen afleggen tegen Henry Keizer. Maar in mei van dit jaar stapte Keizer op als VVD-voorzitter nadat hij in opspraak was geraakt.



Er hadden zich vijf gegadigden voor het VVD-voorzitterschap gemeld bij het hoofdbestuur. Vorige week maakte het bestuur bekend dat Homan en Van der Wal als kandidaten overblijven. Maandag wordt bekend wie van de twee voor het bestuur de beoogd voorzitter is. Daarna kunnen zich nog tegenkandidaten melden.



Homan, die in Amsterdam is geboren, was in verschillende gemeenten wethouder. Als laatste bekleedde hij die functie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Sinds vier jaar woont hij in Assen en runt hij een coachingsbureau voor politici en bestuurders.