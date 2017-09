Vliegtuigen konden niet landen in Eelde vanwege mist

De vlucht vanuit Kopenhagen moest uiteindelijk weer terugkeren (archiefbeeld: RTV Drenthe)

EELDE - Twee vliegtuigen konden vanmorgen niet landen op Groningen Airport Eelde (GAE) vanwege de mist.

Het vliegtuig uit Londen bleef aan de grond staan vanwege de berichten over de slechte weersomstandigheden in Eelde. Passagiers van die vlucht worden overgeboekt op vluchten naar Schiphol of Bremen, of ze kunnen mee met het vliegtuig dat later vandaag naar Eelde vertrekt.



Een vliegtuig dat vanuit Kopenhagen onderweg was, heeft een tijdlang boven Eelde rondgecirkeld. Het vliegtuig moest uiteindelijk terugkeren naar de Deense hoofdstad. Ook deze passagiers worden overgeboekt naar de middagvlucht of naar vluchten richting Schiphol of Bremen.



[twitter:https://twitter.com/bouwesamplonius/status/910036381275164678]



Uitgesteld verjaardagsfeestje

Dat het juist nu even niet meezit is jammer, want het vliegveld wilde de passagiers vandaag trakteren. Van Dijken: "We stonden voor onze passagiers klaar met een gebakje om de jarige verbinding te vieren, maar helaas moeten de mensen die uit Kopenhagen komen daar nog even op wachten. De vertrekkende passagiers mochten wel alvast een gebakje eten en als ze willen, krijgen ze er vanavond nog eentje."



Vandaag viert het vliegveld het eenjarig bestaan van de hub-verbinding met Kopenhagen. Twee keer per dag gaan er vluchten van Eelde naar Kopenhagen en omgekeerd. Daarvan komen de meeste passagiers uit Denemarken en Zweden. Meer dan een derde van de reizigers vliegt met een zakelijk doel naar Eelde.