Lichamen in water Giethoorn van verongelukte Polen

De auto reed de Tijssengracht in Giethoorn in (foto: Google Streetview)

GIETHOORN - De twee doden die maandag werden gevonden in het water van de Thijssengracht in Giethoorn zijn twee Poolse seizoensarbeiders. Het gaat om twee mannen van 24 en 44 jaar, meldt de politie.

De mannen raakten vorige week woensdag door een ongeluk met hun auto te water, maar in het voertuig in het water werden geen inzittenden aangetroffen. Een uitgebreide zoektocht leverde geen resultaat op.Uit onderzoek is nu komen vast te staan dat het om de inzittenden van de auto gaat. De politie sluit een misdrijf uit.