Meisje (15) uit Schoonoord nog vermist: honden zoeken naar haar

Sanne Boels (15) uit Schoonoord (foto: Politie)

SCHOONOORD - Sanne Boels uit Schoonoord wordt nog steeds vermist. Het 15-jarige meisje liep gisteren weg rond zes uur 's avonds vanaf de Sportparklaan.

Volgens de politie is het meisje depressief. "We zoeken haar op alle manieren. We traceren elektronische apparaten en vrijwilligers van Dutch Rescue Dogs zoeken met honden naar haar in de omgeving", vertelt woordvoerder Anthony Hogeveen van de politie.



Toen ze vertrok droeg ze een rode sweater, donkerrode sportschoenen van het merk Puma en een grijs-zwarte spijkerbroek met grote gaten op haar knieën. Ze heeft een slank postuur, lang donkerblond haar en droeg een grijze rugtas.



Wie Sanne heeft gezien of weet waar ze kan zijn, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844.