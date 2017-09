Meisje (15) uit Schoonoord teruggevonden [update]

Sanne Boels (15) uit Schoonoord (foto: Politie)

SCHOONOORD - Sanne Boels uit Schoonoord is weer terecht. Het 15-jarige meisje liep gisteren weg rond zes uur 's avonds vanaf de Sportparklaan.

De politie maakte zich zorgen om het meisje omdat ze depressief zou zijn. Haar telefoon werd getraceerd en vrijwilligers van Dutch Rescue Dogs zochten met honden naar haar in de omgeving.



Het meisje is zojuist in goede gezondheid teruggevonden.