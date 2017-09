Stelling: Vrouwen kunnen best in een urinoir plassen

ASSEN - De 23-jarige Geerte Piening vocht gisteren bij de kantonrechter haar boete wegens wildplassen aan. Ze vindt dat er te weinig openbare toiletten zijn voor vrouwen.

Piening moest tijdens het uitgaan nodig naar de wc. Het dichtstbijzijnde toilet was volgens haar twee kilometer lopen en ze mocht niet meer naar binnen bij het inmiddels gesloten café. Ze zag geen andere oplossing dan haar behoefte buiten te doen.De kantonrechter stelde haar in het ongelijk. Piening had als vrouw volgens de rechter ook prima op een urinoir voor mannen kunnen plassen, als ze zo nodig moest. Piening had zich volgens de rechter gewoon aan het verbod op wildplassen moeten houden. Wel gaf hij toe dat er voor vrouwen minder openbare toiletten zijn dan voor mannen.Heeft de rechter gelijk en had Piening gewoon niet buiten moeten plassen en naar een urinoir moeten gaan? Of heeft ze gelijk en moeten er meer openbare toiletten voor vrouwen komen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Moeten ouders de mobiele telefoons van hun kinderen controleren op pestgedrag? Dat vroegen wij ons gisteren af. Een flinke meerderheid van 88,6 procent vindt dat ouders de telefoons van hun kind zouden moeten checken. 11,3 procent vindt dat niet nodig. In totaal brachten 1261 mensen hun stem uit.