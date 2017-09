Familie uit Hoogeveen jaagt op beste plekje in Den Haag voor een glimp van de koning

De familie Doeve uit Hoogeveen zit al aan het parcours (foto: RTV Drenthe / Marloes Hulstijn)

DEN HAAG - Het was vroeg dag voor de familie Doeve uit Hoogeveen. Elk jaar zoeken ze het beste plekje in Den Haag om een glimp op te vangen van de koning en koningin.

Zoon Wouter wil geen jaar overslaan. En dus is hij ook dit jaar met zijn ouders naar de hofstad afgereisd voor Prinsjesdag. Tassen gepakt, klapstoeltjes mee en langs het parcours wachten op de Glazen Koets. Geen gouden dit jaar, die wordt gerestaureerd.



"We zitten hier lekker in de zon, elk jaar komen we weer", zegt vader Egbert Doeve. "Dit jaar voor de tiende, misschien wel twaalfde keer. Prachtig."



Even later blijkt dat de familie toch niet helemaal tevreden was met hun plek bij de Lange Houtstraat. De stoeltjes zijn ingeklapt, op zoek naar een betere locatie.